仲卸業者が直接販売する、日本初の漁港の市場「清水魚市場 河岸の市」仲卸業者が直接販売する日本初の施設として、2001年にオープン静岡県静岡市にある「清水魚市場 河岸の市」は、清水漁港沿いに建つ魚市場。食事におみやげにテイクアウトなど、地元民にも観光客にも人気のグルメスポットです。清水魚市場 河岸の市には、主に食事ができる店が入った「まぐろ館」と、鮮魚やテイクアウトグルメなど買い物が楽しめる「いちば館」の2