渡辺美里が、デビュー40周年を記念したベストアルバム『ULTRA POP』を12月24日にリリースする。 （関連：【画像あり】渡辺美里、デビュー40周年記念ベストアルバム『ULTRA POP』ジャケット写真） 本情報は、10月3日に開催された全国ツアー『渡辺美里 40周年 BITTER☆SWEET ULTRA POP TOUR 2025』のNHK大阪ホール公演にて発表されたもの。公演中のMCで、「嬉しいお知らせがあります。12月24日