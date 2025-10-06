１０月１５日付で東証スタンダード市場に新規上場予定のライオン事務器の公開価格が、仮条件（２０９～２１３円）の上限である２１３円に決定した。 同社は、文具・事務用品、オフィス家具及び事務機器の製造販売、オフィス環境のデザイン・施工・内装工事、並びにＩＣＴ機器の文教市場向け販売が主な事業。近年は「オフィスまるごと提案」に注力し、顧客のオフィス移転、レイアウト変更などのニーズを捉