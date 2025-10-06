串カツ田中ホールディングスがこの日の取引終了後、９月度売上高を発表しており、直営店の既存店売上高は前年同月比１８．４％増と１１カ月連続で前年実績を上回った。 ９月４日の「串（くし）の日」にちなんだ恒例のキャンペーンを３日間にわたり実施したことで店内飲食が大幅に増加した。また、主力商品として育成中の「無限ニンニクホルモン串」が引き続き好評で、累計販売本数８００万本を突破して売り上げ