名店の王道の味を堪能！ 老舗洋食店のオムライスShop.1【煉瓦亭】老舗洋食屋さんで古きよきオムライスに舌つづみ「明治誕生オムライス」2800円明治28年（1895）創業、東京メトロ・銀座駅のA12出口から徒歩2分ほどの銀座の一等地に店を構える「煉瓦亭（れんがてい）」。いくつかの洋食メニューの元祖だといわれる店ですが、そのひとつが「明治誕生オムライス」。茶巾ずしからの発想で作られたオムライスで、大人気のメニューになっ