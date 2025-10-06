ネクステージは６日の取引終了後、２５年１１月期第３四半期累計（２４年１２月～２５年８月）の連結決算を発表した。売上高が前年同期比１８．７％増の４７６６億６０００万円、営業利益が同２７．３％増の１２９億７５００万円だった。中古車販売が伸長した。また、販管費の抑制も営業利益率の改善につながった。 出所：MINKABU PRESS