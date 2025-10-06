JR四国によりますと、きょう（6日）午後4時40分ごろから予讃線の観音寺～豊浜間の踏切で車が落輪したため、観音寺～伊予三島間で運転を見合わせていましたが、午後5時40分ごろに運転を再開しました。 【画像を見る】特急「しおかぜ」8600系＆8000系カラーリング3種 この影響で、列車に遅れや運休、行先の変更、編成変更が発生しているということです。 以下の列車は運休となります。○特急列車（下り）▶