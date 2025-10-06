気づけばは9月30日に、複数のメーカーにわたるゲーミングPCを一括で検索・比較できるゲーミングPC検索サイト「gg（ジージー）」を公開した。●国内主要12メーカー、約5700件のゲーミングPCを検索・比較「gg」は、ドスパラ、マウスコンピューター、パソコン工房をはじめとする、国内の主要12メーカー・約5700件のゲーミングPCをまとめて検索・比較することが可能なデータベース型検索サイト。GPU・CPU・メモリー・ストレージ