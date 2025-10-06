色かぶりの少なさをはじめ、レンズ本来の画質を損なわないことを売りとするケンコー「ZX C-PL N」フィルターが、Amazon プライム感謝祭先行セールの対象になっている。52mm、55mm、62mm、67mm、72mm、82mmが18%OFFで販売中だ。 高透過偏光膜や強力な反射防止コーティングを採用するPLフィルター。画質劣化を極力避けた設計がとにかく心強い製品だ。PLフィルターとしてはいささか高額だが