Da-iCEが、10月12日23時15分よりオンエアされるMBS/TBS系列『情熱大陸』へ出演することを発表した。2024年にメジャーデビュー10周年を迎え、悲願の『紅白歌合戦』への初出場を果たした彼ら。誰しもがさらに飛躍するであろうと思った2025年。突如として発表されたリーダー工藤大輝の膝の半月板手術、退院発表。そして約6カ月のリハビリが行われるということで、結成から14年間グループとして活動する彼ら5人には大きな試練だった。