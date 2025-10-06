『不運からの最強男』（中林ずん：作画、フクフク：原作/スターツ出版）第21回【全23回】【漫画】『不運からの最強男』を第1回から読む前世で不運続きの末に事故死した男が、異世界でジークベルトという貴族の子として転生。温かな家族に迎えられ、今度こそ平穏な日々を過ごせると思っていたが、彼には規格外の“幸運値”が宿っていた…。幸運ゆえに次々と訪れるチャンスは、時に強敵となり家族を脅かす。大切な人々を守るため、