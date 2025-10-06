記者会見する経団連の筒井義信会長＝6日午後、東京都千代田区経団連は6日、政治献金の判断基準となる政策評価を発表し、与党の政策を12年連続で「高く評価できる」とした。自民党を中心とする政権が日米関税交渉で合意したことなどを理由に挙げた。衆参両院で自民・公明両党が少数与党となり、野党との連携が必要となった現状を踏まえ「丁寧な政策協議と合意形成を重ねた」と強調した。評価項目では、開催中の大阪・関西万博が