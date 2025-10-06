イベントに参加した陸上女子やり投げの北口榛花＝6日、東京都内陸上女子やり投げで昨夏のパリ五輪覇者の北口榛花（JAL）が6日、東京都内で弁当店「ほっともっと」のイベントに参加し「東京世界陸上という大きなゴールが終わったばかりだが、また世界各地を飛び回りたい。アジア大会も名古屋で行われる。（今年は）世界で1番から離れてしまったが、また1番になれるように努力を続ける」と来季の抱負を語った。この日は自身の好