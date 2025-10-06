日本ハム・新庄剛志監督が６日、エスコンフィールドで行われた全体練習で取材に応じ、続投する来季への思いを語った。５日に続投が正式発表。１年目から１年契約を更新してきた新庄監督は「やります。来年から１０年契約で監督させてもらいます。ハッハッハ」と笑いを誘った。今季はソフトバンクと優勝争いを演じたが、最終的には４・５ゲーム差離された。昨季と同じ２位だったが、その差を詰め「今年もいい戦いしたと思いま