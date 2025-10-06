『忠犬部下とツンデレ少尉』（ハッピ〜ワニワニ/KADOKAWA）第4回【全6回】【漫画】『忠犬部下とツンデレ少尉』を第1回から読む治安維持組織”ハルテン”の隊員であるクロは、強くて無愛想な上官・エギル少尉と、とある出来事をきっかけに身体の関係を持ち始める。徐々に惹かれ合っていくふたりだったが、少尉には”クロを好きになってはいけない理由”があって…。何度身体を重ねても重ならない想いの結末はーー？ 死と隣り合わせ