渋谷〜鷺沼間で不通続く2025年10月5日（日）23時4分頃、東急田園都市線の梶が谷駅（川崎市高津区）付近の線路で、上りの各駅停車が回送列車に衝突し、回送列車の一部車両が脱線しました。乗客と乗務員にけがはありませんでした。【写真】空から見た衝突・脱線の事故現場（17枚）この影響で翌6日（月）も、田園都市線は渋谷〜二子玉川〜鷺沼間で始発から運転見合わせが続いており、鷺沼〜中央林間間で大幅に本数を減らして折り