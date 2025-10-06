ゲーム『ウマ娘 プリティーダービー』（iOSAndroid／PC）より、アニメ『ウマ娘 シンデレラグレイ』第2クールの放送にあわせて新CM「Shake The World !!」篇の放送が開始された。【動画】アメコミ風になったウマ娘たちが面白かわいい新CMCMでは、『ウマ娘 シンデレラグレイ』の主人公・オグリキャップや、ライバルであるタマモクロスをはじめとするウマ娘たちがアメコミ風に描かれて登場。『ウマ娘』CM史上最多のキャラクタ