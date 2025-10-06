愛知県人事委員会は県職員の給与について、34年ぶりに3%を超える引き上げを勧告しました。 【写真を見る】愛知県職員の給与 34年ぶり3％超の引き上げ勧告 実現すれば平均給与は677万5000円に 人材確保のため初任給引き上げも 愛知県人事委員会はきょう、民間給与との差を解消するため県職員の平均月給を3.1%、ボーナスを年間0.05か月分引き上げるよう大村知事に勧告しました。引き上げ率が3%を超えるのは、1991年以来 34年