女優の水川あさみの最新姿にフォロワーが注目した。６日までにインスタグラムを更新し「ロンドン滞在中は８０年代の洋楽が気分でずっと聴いてた」と振り返った水川。ロングコートを着用し、街を歩く姿や移動中のオフショットをアップした。この投稿にファンは「え、かわいい」「ロンドンの街並みに似合いすぎてる」「絵になりますね」とうっとり。また「ヘアスタイルが素敵」「髪切られました？」「すごく髪型お似合いで素敵