社民党の福島瑞穂党首（69）が6日、自身のX（旧ツイッター）に動画を投稿し、自民党新総裁に決まった高市早苗氏(64)の「ワークライフバランスを捨てる」という発言を批判した。 【写真】激レア、こんなこともあったんだ…小池百合子氏、高市早苗氏とともに満面の笑みを見せる福島瑞穂氏 高市氏は4日、総裁選に勝利した直後の演説で「ワークライフバランスという言葉を捨てます。働いて働いて働いてまいり