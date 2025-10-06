9月25日、映画「俺ではない炎上」公開前日祭に女優の夏川結衣（57）が登壇。今回で4回目の夫婦役になる阿部寛との息の合ったやり取りで沸かせた。【画像】夏川結衣の初主演映画「夜がまた来る」「これまで2人は6作品で共演。主演の阿部から直接、出演オファーすることもある気心の知れた仲。夏川が阿部を『ぬくもりの人』と言えば、阿部は『面白いし、勉強になる』と褒めた。深い絆で結ばれた本当の夫婦のようでした」（映画記者