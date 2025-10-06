プロ野球は5日、両リーグのレギュラーシーズン全日程が終了。パ・リーグでは大卒ルーキー野手の台頭が目立ちました。NPB12球団の今年のルーキーでは、投手・野手を含め3選手のみが規定に到達。楽天・宗山塁選手が460打席、西武・渡部聖弥選手が452打席、ロッテ・西川史礁選手が444打席に立ちました。▼宗山塁（楽天・ドラフト1位）ルーキートップとなる460打席に立った宗山選手。ドラフト前から“アマチュア球界No.1野手”と評され