関東学生陸上競技連盟は６日、第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝＝読売新聞社共催）の予選会に、前回本大会で１１位だった順大など４２チームがエントリーしたと発表した。予選会は１８日、東京都立川市の陸上自衛隊立川駐屯地から国営昭和記念公園までのハーフマラソンのコースで行われる。前回本大会で、７秒差の１１位でシードを逃した順大は、エース格の吉岡大翔（３年）、玉目陸（２年）が順当にエントリー