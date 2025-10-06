自民党の高市早苗総裁（左）、トランプ米大統領（ゲッティ＝共同）日米両政府は今月下旬に予定するトランプ米大統領の来日に合わせ、28日に首脳会談を実施する方向で調整に入った。自民党の高市早苗総裁が石破茂首相の後継首相としてトランプ氏と初めて対面する見通しだ。トランプ氏は滞在中、天皇陛下と会見し、米海軍横須賀基地（神奈川県横須賀市）を視察する予定だ。複数の日本政府関係者が6日、明らかにした。高市氏は臨