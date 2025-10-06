4日、麻生元首相との会談のため、自民党本部に入る高市総裁＝東京・永田町自民党の高市早苗総裁（64）は、首相に就任した場合の組閣で茂木敏充前幹事長（69）を外相、旧茂木派の木原稔前防衛相（56）を官房長官に充てる方針を固めた。党役員人事では小林鷹之元経済安全保障担当相（50）を政調会長、梶山弘志前幹事長代行（69）を国対委員長に充てる。派閥裏金事件に関係した議員の処遇では、旧安倍派の萩生田光一元政調会長（62