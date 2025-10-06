全日本力士選士権で優勝した豊昇龍＝両国国技館大相撲の第82回全日本力士選士権は6日、東京・両国国技館で行われ、幕内トーナメントは横綱豊昇龍が決勝で横綱大の里を上手投げで下し、3年ぶり2度目の優勝を果たした。秋場所千秋楽の優勝決定戦と同じカードが実現し、先輩横綱が雪辱する形となった。豊昇龍は準々決勝で若元春を、準決勝で欧勝馬を寄り切って勢いに乗った。大の里は準々決勝で宇良をつり出すなど力強い取り口を