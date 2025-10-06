10月4日、STARTO ENTERTAINMENTの『Aぇ! group』に所属する草間リチャード敬太が公然わいせつの疑いで逮捕された。【写真】値札で顔が覆い隠される『Aぇ! group』草間リチャード顔を隠された草間リチャード敬太「草間さんは4日の午前5時30分ごろ、新宿区の2丁目にあるビルの1階エントランス付近で下半身を露出。通りかかった男性が通報したそうです。同日、所属事務所は公式サイトから草間さんの活動休止を報告。草間さんは逮