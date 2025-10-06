サッカーの明治安田J3リーグ、昇格へのプレーオフ圏内を目指すツエーゲン金沢。4日のアウェイゲームで、ツートップが揃ってゴールを挙げ逆転勝ちで快勝しました。ツエーゲン金沢は４日、AC長野パルセイロと対戦。前半23分、コーナーキックからのボールをつながれ、長野に先制を許してしまいます。早い時間帯に追いつきたいツエーゲンは前半37分に右サイドからのクロスにフォワードの大谷が合わせ、同点に追いつきます。その後、我