犬がみせるマヌケな行動 愛犬のマヌケな行動は、飼い主を癒してくれたり、家族を楽しませてくれたりするものですよね。写真や動画に残してある、という方もいらっしゃるかと思います。 そんな愛犬の可愛いマヌケな行動は、ときに危険を伴うことがあります。注意深く見守りましょう。 1.自分のしっぽを必死に追いかけ回す 犬が“自分のしっぽを必死に追いかけ回す”というマヌケな行動をみせることがあります。 何にでも興味