tetsuya（L'Arc-en-Ciel）率いるL'Arc-en-Cielのトリビュートバンド Like-an-Angelが、ニューシングル「Crash to Rise」を12月17日にリリースする。 （関連：Like-an-Angel、トリビュートの域を出て“唯一無二”な存在へ初のオリジナル曲も披露した『Angel beside yoU』） 2ndシングルとなる本作は、作詞をjekyll（Vo）、作曲をsaki（Gt）、tetsuyaが担当している。 また、本作のリリー