2026年W杯を世界最速で突破した日本代表。今月は同じくW杯出場を決めているパラグアイ、ブラジルと対戦する。パラグアイは今大会の南米予選を6位で突破。今月はアジアツアーで日本・韓国と対戦する。パラグアイ紙『La Nación』によれば、パラグアイ代表の選手たちは、試合が行われる大阪に到着したという。そうしたなか、来日したパラグアイ代表のスポーツディレクター兼団長でもあるフスト・ビジャールは、こう語っていたそ