■2歳で離れた新潟・妙高がずっと心の中に横浜市営地下鉄ブルーライン・中田駅から徒歩2分。横浜市泉区の閑静な住宅街に一軒の人気味噌ラーメン店がある。「雪ぐに」だ。筆者撮影雪ぐにの外観 - 筆者撮影新潟県妙高市出身の店主・柴田雅大さんが、故郷で愛される味噌ラーメンを首都圏に広めたいと作ったお店だ。店に入ると、ほっと心が温まるような味噌の香りが漂う。その一杯を求めて足繁く通う常連客も数多い。いまや地域に欠か