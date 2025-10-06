最上地方に住む７０代の男性がインターネットで見つけた株式投資のサイトからＬＩＮＥグループに誘導される手口で現金およそ９５００万円をだまし取られる特殊詐欺被害がありました。 【写真を見る】【動画】過去最高の被害額に...70男性が1億円近くだましとられる株式投資のサイトからLINEグループに誘導される手口（山形） ＳＮＳ型投資詐欺としては去年の統計開始以降、最も高い被害額になります。 警察