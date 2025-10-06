タレントの柳原可奈子さんは10月6日、自身のInstagramを更新。障害のある長女の近況や自身の気持ちを明かしています。【投稿】柳原可奈子、障害のある長女についてつづる「少しご無沙汰してしまいました」柳原さんは「秋の涼しい風とともにやって来た長女のナイーブな心の成長にじっと向き合っていたらなんだか一緒になって考え込んでしまって少しご無沙汰してしまいました」とつづり、1枚の写真を投稿。成長に伴い変化の