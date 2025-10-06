ドングリなどの木の実が豊作な年でもクマが人里に現れるようになったのはなぜなのか。森林ジャーナリストの田中淳夫さんは「木の実などの植物質の餌はカロリーが低く腹持ちが悪い。人間が食べる匂いの強いものや品種改良された農作物を狙うほか、最近では『土中に埋められた肉』を食べていると指摘する者もいる」という――。写真＝iStock.com／Satoru S※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Satoru S■「ドングリのなる木を