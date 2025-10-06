5日夜、東急田園都市線梶が谷駅で起きた電車同士の衝突・脱線事故で、現場で調査を行っている国の運輸安全委員会の鉄道事故調査官が先ほど、報道陣の取材に応じ、車両の調査について「今日中に終了するのは厳しい」との見方を示しました。東急電鉄によりますと、運輸安全委員会による調査が終わって許可が出たあとにさらに復旧に数時間かかる見通しで、東急電鉄は運転再開には長時間を要するとしています。