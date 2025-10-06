北海道岩見沢市で９月、行方不明になっていた高齢男性をわずか５分で発見したとして、道警直轄の警察犬が表彰され、砂肝のジャーキーなどが贈られました。岩見沢警察署で表彰を受けたのは、道警のメスの警察犬、ティルダ・フォン・レーベン号です。この警察犬は９月、岩見沢市内で行方不明になっていた９０代の男性を、捜索開始からわずか５分で発見しました。男性はその後、無事に保護されています。（指導手）