『第21回 クラリーノ美脚大賞2025』に、受賞者の中島瑠菜さん、郄橋ひかるさん、仲里依紗さんが登壇しました（オーバー40ty部門を受賞した米倉涼子さんのみ、体調不良のため欠席）。【写真を見る】【仲里依紗】「隠して生きていた」美脚のために「マッサージ3件はしご」笑顔で明かす「クラリーノ美脚大賞」は、幅広い世代の女性の健康で魅力的な美脚を応援するために始まったもので、いま最も輝くファッションリーダーで、美