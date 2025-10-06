7日に開幕する長崎くんち。 踊町の1つ「西古川町」が奉納する相撲ゆかりの演し物に、元小結の旭道山和泰さんの化粧まわしが使われます。 旭道山さんらが、長崎市の鈴木市長を表敬訪問しました。 （鈴木市長） 「重いですね。ずっしりと」 鈴木市長にお披露目された、元小結・旭道山 和泰さんの美しい「化粧まわし」。 くんちの演し物に使うため、西古川町に貸し出されることになりました。 （西古川町自治会 石橋