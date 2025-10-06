「鯉城」の別名をもつ広島城の堀におよそ150匹のニシキゴイが放流されました。ニシキゴイを放流したのは広島市の養殖業者小西養鯉場です。広島城にコイを増やそうと145匹を寄贈し、7年かけて育てたものや、重さが15キロある品種などを堀に放ちました。■小西養鯉場小西丈治 会長「コイは絶対けんかをしない魚なので、争いごとのない世界をここの堀の中で再現していて、それを見ることによって癒やされるし和むのではないかな