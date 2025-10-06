【ベルリン＝工藤彩香】ドイツのメルツ首相は５日、欧州で相次いでいる無人機（ドローン）の飛来について、「ほとんどはロシアが背後にいるものと疑っている」と述べ、無人機対策を強化する考えを示した。公共放送ＡＲＤのインタビュー番組でメルツ氏は、欧州への無人機飛来が増えていることについて、「スパイ行為であり、市民を不安に陥れようとする試みだ」と非難した。独南部ミュンヘンの国際空港では２、３日の両日、空