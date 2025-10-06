7日（火）は、台風22号が小笠原近海から日本の南へと西寄りに進みます。また、北海道付近の高気圧が日本の東に移動して、高気圧の南縁には前線が停滞します。この前線に向かって台風周辺の暖かく湿った空気が流れ込む影響で、中国・四国から東北にかけては雲がひろがりやすく、所々で雨が降るでしょう。北海道は、日中は晴れますが、日本海側から別の前線が近づく影響で夜には雨や雷雨となる所がありそうです。九州や沖縄は晴れる