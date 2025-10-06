セクハラ問題で不信任案が可決された市長が議会を解散しました。沖縄県の南城市議会は9月、古謝景春市長に対する不信任決議を賛成多数で可決しました。古謝市長が議会の解散か辞職かを決める期限となった6日、議長に解散を通知する文書を手交しました。議会事務局によりますと、市議会の解散は2006年に南城市が発足して以降初めてです。沖縄・南城市 古謝景春市長：（不信任決議は）大変不本意であり、私がこのまま辞職をすると、