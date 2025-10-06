９月に一発長打を含む勝負強い打撃でチームに貢献した横浜ＤｅＮＡの蝦名＝９月、横浜神奈川新聞の横浜ＤｅＮＡ担当記者がＸ（旧ツイッター＝＠Ｋａｎａｌｏｃｏ─ｂａｙ１８）を活用してファンと月間ＭＶＰを選ぶ企画で、９、１０月は蝦名達夫外野手（２８）に決まった。全２１８４票のうち７７％の支持を集めた。８月中旬から１番に定着し、同２２日から今季最終戦の今月１日まで３３試合連続出塁を記録した。９月は打率３割