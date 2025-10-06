作家で日本保守党の百田尚樹代表が６日、Ｘを更新し、「Ｍ―１グランプリ２０２５」の２回戦に出場したことを報告した。百田氏は豆谷和男氏とコンビ「代表と秘書」を結成し、Ｍ―１に参戦。１回戦を見事に突破し、「ナイスアマチュア賞」も受賞していた。この日、２回戦が行われ、百田氏は「Ｍ―１グランプリの２回戦の出番が終わった。練習の半分もやれんかった…。わしが悪かった。豆ちゃんに申し訳ない来年、また頑張ろう