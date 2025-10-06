映画のタイトルを中国語で表すとどう書く？「なるほど！」と意外な発見があるかも！中国語で「悲惨世界」の意味は？中国語で「悲惨世界」と表す映画はなんでしょうか？ヒントは、アン・ハサウェイが出演しています。いったい、中国語で「悲惨世界」と表す映画とは……？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「レ・ミゼラブル」でした！「悲惨世界」 は、レ・ミゼラブルの中国語題名