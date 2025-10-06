三豊警察署 中学校教諭を殴ったとして、香川県に住む中学生が逮捕されました。 傷害の疑いで逮捕されたのは、香川県内の中学校に通う１５歳の少年です。 警察によりますと、少年は１０月２日午後１時ごろ、自身が通う中学校の廊下で男性教諭（４９）の顔面を殴るなどした疑いが持たれています。 男性教諭は左あご打撲などのけがを負い、治療には約１週間かかる見込みだということです。 警察の調べに対し少年は「