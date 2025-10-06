インド当局は5日、せき止めシロップを服用した少なくとも14人の子どもが死亡したと発表しました。ロイター通信によりますと、インド当局は5日、中部のマディヤプラデシュ州で、せき止めシロップを服用した少なくとも14人の子どもが死亡したと発表しました。子どもたちが服用したのはインドの製薬会社が製造した、せき止めシロップで、当局が検査した結果、工業用の溶剤などとして使われている化学物質である「ジエチレングリコール