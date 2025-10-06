群馬・前橋市の小川晶市長が会見を開き、「続けたい思いもあるが、よく考えたい」と語りました。小川晶市長：続けたい思いもありますけれども、厳しい状況も伺っているのでよく考えたい。小川市長は6日午後2時からの定例会見で、「皆さまにご迷惑と失望を与えてしまった」と改めて謝罪しました。また、10月3日に市議会から速やかに進退を判断するよう求められたことについては、具体的な明言は避け、「考える時間をいただきたいと