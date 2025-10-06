元財務省官僚で国際弁護士の資格を持つ信州大の山口真由特任教授が6日、TBS系「ゴゴスマ〜GOGO！smile〜」（月〜金曜後1・55）にコメンテーターとして生出演し、自民党の高市早苗新総裁（64）への期待を母親目線で口にした。4日に投開票された総裁選で、高市氏は1回目の投票で1位。小泉進次郎農相との決選投票でも競り勝ち、結党70年で初の女性総裁が誕生した。首班指名選挙で首相に選出されれば、日本に初の女性首相が誕生す